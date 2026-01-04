মেঘনা ব্যাংকে স্নাতক পাসে চাকরি, করুন আবেদন
বেসরকারি মেঘনা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য অনলাইনে আবেদনের শেষ সময় আগামী বছরের ৬ জানুয়ারি।
ব্যাংকের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট
পদের নাম: ইন্টারনাল অডিটর (এসও টু পিও)
পদসংখ্যা: ৩টি
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন
প্রার্থীর বয়স: ২৫-৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের যোগ্যতা
*কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স, ব্যবসায় প্রশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
*অডিটিংয়ে পেশাদার যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থী।
*ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করতে হবে।