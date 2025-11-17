নিয়োগ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ, পদ ১১

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বান্দরবান জেলা পরিষদছবি সংগৃহীত

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ১১টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগে পুনর্বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার থাকবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩তম

২. গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬তম

৩. কার্যসহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬তম

৪. ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬তম

৫. চেইনম্যান

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

৬. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০তম

৭. চৌকিদার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

৮. মালি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

৫ থেকে ৮ নম্বর পদের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

* অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) সব গ্রেডের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

আবেদনের শেষ সময়

আবেদন শুরু: ২৩ নভেম্বর ২০২৫

আবেদন শেষ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫

