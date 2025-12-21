বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, ১৩ ক্যাটাগরির পদে শিক্ষকসহ নেবে ১৬ জন

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, ১৩ ক্যাটাগরির পদে শিক্ষকসহ নেবে ১৬ জন
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুটেক্স) ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডের ১৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহযোগী অধ্যাপক (অ্যাপারেল)
শাখা: অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)
২. সহকারী অধ্যাপক (ফেব্রিক)
শাখা: ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
৩. সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার)
শাখা: টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগ।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
৪. প্রভাষক (এনভায়রনমেন্ট)
শাখা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. প্রভাষক (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
শাখা: ডাইজ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)
শাখা: একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)
৭. সহকারী পরিচালক (অডিট)
শাখা: অডিট সেল।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)
৮. অ্যাকাউন্টস অফিসার
শাখা: অর্থ ও হিসাব দপ্তর।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৯. সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর
শাখা: সাধারণ প্রশাসন শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১০. ল্যাব সহকারী
শাখা: রসায়ন বিভাগ।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১৩)
১১. ড্রাইভার (হেভি)
শাখা: যানবাহন শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
১২. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-২০)
১৩. সিকিউরিটি গার্ড
শাখা: এস্টেট ও সিকিউরিটি শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-২০)
আবেদনের নিয়ম
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস ওয়েবসাইট থেকে জীবনবৃত্তান্তের একটি ফরম্যাট সংগ্রহপূর্বক পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙিন সত্যায়িত ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা (শিক্ষক পদের ক্ষেত্রে সব সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্টসহ) ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রে ও খামের ওপর সুস্পষ্টভাবে পদের নাম, বিভাগ/দপ্তর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৯ নম্বর পদসমূহের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;
১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;
১১ থেকে ১৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ৫ জানুয়ারি ২০২৫
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়