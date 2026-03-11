নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ২৯

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ২৯
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৪ থেকে ২০ গ্রেডের ১৪ ক্যাটাগরিতে মোট শূন্য পদ সংখ্যা ২৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
৩. পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: ২ (আইন বিভাগ-১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. পদের নাম: পিএস টু ভিসি (সেকশন অফিসার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৮. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
৯. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১০. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১১. পদের নাম: সহকারী কুক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১৩. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী শিক্ষক পদের ক্ষেত্রে ৮ সেট এবং প্রশাসনিক পদের ক্ষেত্রে ৬ সেট আবেদনপত্র রেজিস্টার, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০ ঠিকানায় সরাসরি অথবা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট -এ প্রদত্ত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা (জনতা ব্যাংক এর যেকোনো শাখা থেকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ মার্চ ২০২৬