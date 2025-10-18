নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার, বেতন ৭৪,৩৫৬ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: খালেদ সরকার

বেসরকার সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ‘সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকর্তা’ পদে নারী প্রার্থী নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিক এই পদে মাসিক বেতন ৭৪ হাজার ৩৫৬ টাকা। সঙ্গে মোবাইল ও ইন্টারনেট ভাতা, চিকিৎসা ও জীবনবিমা সুবিধা থাকবে।

পদে নিয়োজিত ব্যক্তি কক্সবাজারের ছয়টি নারী নেতৃত্বাধীন নেটওয়ার্ক গঠন ও তাদের নেতৃত্ব, সংগঠন পরিচালনা ও অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন। তিনি রোহিঙ্গা নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং মানবিক কার্যক্রমে তাঁদের নেতৃত্ব প্রদানে সহায়তা করবেন। এ ছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থা, সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও নেটওয়ার্ক তৈরি, প্রশিক্ষণ আয়োজন, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য নথিভুক্তকরণ ও প্রতিবেদন তৈরি করা তাঁর দায়িত্ব।

প্রার্থীকে নারী নেতৃত্ব, ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে। পাশাপাশি সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানে সক্ষমতা, সাংস্কৃতিক ও লিঙ্গ সংবেদনশীলতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগে সাবলীল হতে হবে; রোহিঙ্গা ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হবে।

আবেদন করতে হবে ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ কোনো আবেদনপ্রক্রিয়ায় অর্থ গ্রহণ করে না।

একনজরে চাকরির বৃত্তান্ত

সংস্থা: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

পদ: সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকর্তা

প্রকল্প: রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা (পর্যায়-৩)

কর্মস্থল: কক্সবাজার

বেতন: ৭৪,৩৫৬ টাকা (মাসিক)

চুক্তির মেয়াদ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি (নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়ন/উন্নয়ন অধ্যয়ন/সমাজকর্ম)

অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫

আবেদন: অনলাইনে

