কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ পদে চাকরি, করুন আবেদন

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ পদে চাকরি, করুন আবেদন
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ ২৩ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ৩৫ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১,০০,০০০–১,৪২,৪০০ টাকা (গ্রেড-৪)।
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড-৬)।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (মার্কেটিং বিভাগ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড-৬)।
৪. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (সিএসই বিভাগ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড-৬)।
৫. পদের নাম: প্রভাষক (পরিসংখ্যান বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৬. পদের নাম: প্রভাষক (রসায়ন বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৭. পদের নাম: প্রভাষক (ফার্মেসি বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৮. পদের নাম: প্রভাষক (ইংরেজি বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৯. পদের নাম: প্রভাষক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
১০. পদের নাম: প্রভাষক (আইন বিভাগ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
১১. পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৮,০০০–১,২৬,৮০০ টাকা (গ্রেড-৭)।
১২. পদের নাম: সেকশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
১৩. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩২,০০০–৭৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১০)।
১৪. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
১৫. পদের নাম: হল সুপার (ছাত্রী হল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৪,৩০০–৫৮,৭০০ টাকা (গ্রেড-১২)।
১৬. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
১৭. পদের নাম: স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
১৮. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড-১৫)।
১৯. পদের নাম: ল্যাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
২০. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
২১. পদের নাম: বাস হেলপার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২১,০০০–৫০,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৮)।
২২. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২১,০০০–৫০,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৮)।
২৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড-২০)।
আবেদনের নিয়ম
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.cou.ac.bd) প্রকাশিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৬ অক্টোবর ২০২৬
নির্দেশনা
২৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে আবেদনকারী প্রার্থীদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।