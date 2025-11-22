নিয়োগ

কেয়ার বাংলাদেশে ম্যানেজার নিয়োগ, বেতন ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কেয়ার বাংলাদেশ জনবল নিয়োগ দেবে।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

কেয়ার বাংলাদেশ ‘জাগরণ’ প্রকল্পে প্রজেক্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগ দিচ্ছে। সোস চিলড্রেনস ভিলেজেস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পে নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কাজ করবেন নির্বাচিত প্রার্থী। পদে তরুণদের কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব দক্ষতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া সংস্থার মানদণ্ড, সমতা, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং কার্যক্রমের মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রার্থীকে নেতৃত্বগুণসম্পন্ন, বিশ্লেষণধর্মী এবং তরুণদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে অভিজ্ঞ হতে হবে।

আরও পড়ুন

যুক্তরাজ্যে নতুন যুগের পড়াশোনা: কোন বিষয়গুলো ট্রেন্ডে?

একনজরে

প্রতিষ্ঠান: কেয়ার বাংলাদেশ

পদসংখ্যা:

বেতন: মাসিক ১,৭০,০০০ টাকা

কর্মস্থল: কেয়ার বাংলাদেশ, ঢাকা অফিস

চুক্তির মেয়াদ: ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত

আরও পড়ুন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ৪৮৩

যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞান/উন্নয়ন অধ্যয়ন/অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর; প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা

দায়িত্ব: পরিকল্পনা, বাজেট, কার্যক্রম সমন্বয়, তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম তদারকি

আবেদনের পদ্ধতি: বিডিজবস ডটকম

শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫

আরও পড়ুন

স্থানীয় সরকার বিভাগে বড় নিয়োগ, পদ ৮৯৭

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন