কক্সবাজার কর অঞ্চলে নিয়োগ, ৬ ক্যাটাগরিতে নেবে ১২২ জন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা
আয়কর তথ্যসেবা মাস উপলক্ষে ময়মনসিংহ কর অঞ্চলে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ চলছে। ফরম পূরণ করতে ব্যস্ত কর দিতে আসা লোকজন। অমৃত বাবু রোড, ময়মনসিংহ। ২১ নভেম্বর ২০২৫ছবি: আনোয়ার হোসেন

কক্সবাজার কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১২২। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৪ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,১০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://taxcox.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি—

১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ মে ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টা।

*বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

