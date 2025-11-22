নিয়োগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেবে ৮৫ জন, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৪ ক্যাটাগরির ৮৫টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৪ ক্যাটাগরির ৮৫টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন শেষ ২৩ নভেম্বর ২০২৫। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ এবং কম্পিউটারে word processingসহ ই-মেইল, ফ্যাক্স পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

২. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি, কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ এবং কম্পিউটারে word processingসহ ই-মেইল, ফ্যাক্স পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৪. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। ১ ও ৩ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে https://moha.teletalk.com.bd/ আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১, ২ ও ৩ ক্রমিক নম্বরের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ সর্বমোট ১১২টাকা; ৪ ক্রমিক নম্বরের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

আবেদনকারীর প্রতি নির্দেশনা

১. সব পদের জন্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ১, ২ ও ৩ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

২. এর আগে যাঁরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের ৪৪.০০.০০০০.০১৯.০২.০০১.২১-৬২২, তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যক স্মারকমূলে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত পদে (পদের ক্রমিক ১, ৩ ও ৪) আবেদন করেছেন, তাঁদের একই পদে পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৩. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণের সময় Departmental Candidate (পদের ক্রমিক ১ ও ৩)–এর Option Select করতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

