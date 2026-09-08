নিয়োগ

পিকেএসএফে ২৭ পদে চাকরি, সর্বনিম্ন বেতন ১ লাখ ২০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে (পিকেএসএফ) ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৭। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ফুল-স্ট্যাক)

পদসংখ্যা: ৪

বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ফুল-স্ট্যাক)

পদসংখ্যা: ১৬

বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ৩

বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: সিনিয়র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার

পদসংখ্যা: ১

বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।

৫. পদের নাম: মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার

পদসংখ্যা: ১

বেতন: ১,২০,০০০ টাকা।

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৬. পদের নাম: ডেটা আর্কিটেক্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন: ১,৬০,০০০ টাকা।

৭. পদের নাম: আরপি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন:২,০০,০০০ টাকা।

চাকরির প্রাথমিক মেয়াদ

পদভেদে প্রাথমিকভাবে ১ বছর, ২ বছর অথবা ৪ বছর মেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

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আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

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