নিয়োগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদেরও সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট ব্যাচের আবেদন-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন যাঁদের, তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন এ সুযোগ।প্রথম আলো ফাইল ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২৭–এ অফিসার ক্যাডেট ব্যাচে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে সব বিষয়ে এ‍+ পাওয়া প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত আইএসএসবিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

*মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০ এবং অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

*ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীদের জন্য ‘ও’ লেভেলে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম তিনটিতে A গ্রেড ও তিনটিতে B গ্রেড থাকতে হবে এবং ‘এ’ লেভেলের জন্য ন্যূনতম একটিতে A গ্রেড ও দুটি বিষয়ে B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

বয়সসীমা

১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে সাড়ে ১৬ বছর থেকে ২১ বছর (সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৩ বছর)।

বৈবাহিক অবস্থা

অবিবাহিত

অযোগ্যতা

সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী অথবা যেকোনো সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত কিংবা অপসারিত হলে। আইএসএসবি কর্তৃক দুবার স্ক্রিন্ড আউট বা প্রত্যাখ্যাত হলে (একবার স্ক্রিন্ড আউট বা একবার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন)।

বেতন ও ভাতা

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য সুবিধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী অফিসার ক্যাডেটরা বেতন ও ভাতা পাবেন।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীদেরকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। হোম পেজের বাঁ পাশে APPLY NOW–এ ক্লিক করে আবেদনের পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

এক হাজার টাকা। অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১ জানুয়ারি ২০২৬

আবেদন শেষ: ১৫ মার্চ ২০২৬

*বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন এ ঠিকানায়।

