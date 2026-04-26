দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১২৬
বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনে ৯ থেকে ২০ গ্রেডের ২৪ ক্যাটাগরির শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১২৬। আবেদনের শেষ তারিখ ৪ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল)
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ভল্ট)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (এক্সামিনেশন)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিসার (জেনারেল)
পদসংখ্যা: ০৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিসার (এক্সামিনেশন)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিসার (উৎপাদন)
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৮. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৯. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
১০. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (সিভিল) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১১. পদের নাম: সহকারী
পদসংখ্যা: ০৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১২. পদের নাম: প্রোডাকশন চেকার (আইসি) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ১৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৩. পদের নাম: ইন্টারনাল চেকার (আইসি) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ১৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৪. পদের নাম: পরীক্ষক
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৫. পদের নাম: গাড়ি চালক (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৬. পদের নাম: ফর্ক লিফট অপারেটর (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৭. পদের নাম: পাচক (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
১৮. পদের নাম: জুনিয়র কেয়ারটেকার (পিয়ন)
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
১৯. পদের নাম: জুনিয়র কেয়ারটেকার (ক্লিনার)
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২০. পদের নাম: জুনিয়র কেয়ারটেকার (সার্ভিস বয়)
পদ সংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২১. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১০ (পুরুষ-০৬, নারী-০৪)
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২২. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৩. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৪. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (উৎপাদন)
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনে বয়সসীমা—
০১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ৯ম ও ১০ম গ্রেডভুক্ত পদসমূহের জন্য ২১ থেকে ৩২ বছর। ১৬তম ও ২০তম গ্রেডভুক্ত পদসমূহের জন্য ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম—
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট (erecruitment.hb.org.bd)- Online Application Form পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
০৪ জুন ২০২৬, রাত ১১.৫৯টা।