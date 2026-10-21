নিয়োগ

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: প্রথম আলো

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) ২১ শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। তৃতীয় থেকে ২০তম গ্রেডের ১৪ পদে আগ্রহী প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম, বিভাগ ও সংখ্যা

১. অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৩টি

২. সহযোগী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৩টি

৩. প্রভাষক

পদসংখ্যা: ১টি

আরও পড়ুন

বিসিএসে ‘রিপিট ক্যাডার’ বন্ধে যে উদ্যোগ পিএসসির, ৫০তম থেকেই মিলতে পারে সুফল

৪. চিফ মেডিক্যাল অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

৫. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ১টি

৬. অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

৭. পিএ

পদসংখ্যা: ১টি

৮. ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ১টি

৯. স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ১টি

১০. ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১টি

আরও পড়ুন

যেসব দেশে সরকারি ছুটি সবচেয়ে বেশি, শীর্ষ দশে আছে বাংলাদেশও

১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪টি

১২. ডিপটিউবওয়েল অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি

১৩. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১টি

১৪. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১. অধ্যাপক: ১,১৩,০০০–১,৪৮,৮০০ টাকা (গ্রেড–৩)

২. সহযোগী অধ্যাপক: ১,০০,০০০–১,৪২,৪০০ টাকা (গ্রেড–৪)

৩. প্রভাষক: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড–৬)

৪. চিফ মেডিক্যাল অফিসার: ১,১৩,০০০–১,৪৮,৮০০ টাকা (গ্রেড–৩)

৫. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা (গ্রেড–৬)

৬. অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড–৯)

৭. পিএ: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড–১১)

৮. ক্যাটালগার: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড–১১)

৯. স্টোরকিপার: ২৪,৩০০–৫৮,৭০০ টাকা (গ্রেড–১২)

১০. ড্রাইভার: ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)

আরও পড়ুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বিনা মূল্যের অনলাইন কোর্স, যেভাবে আবেদন

১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)

১২. ডিপটিউবওয়েল অপারেটর: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)

১৩. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট: ২০,৫০০–৪৯,৬০০ টাকা (গ্রেড–১৯)

১৪. অফিস সহায়ক: ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড–২০)

আবেদনপত্র পাঠাবেন কোন ঠিকানায়

আগ্রহী প্রার্থীদের রেজিস্ট্রার, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল চারটা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন