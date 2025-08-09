নিয়োগ

ইডকল নেবে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার, করুন আবেদন, বেতন ৮৩,১৬১ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: এআই জেনারেটেড

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। এ প্রতিষ্ঠানে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইডকল ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি প্রোগ্রামের আওতায় ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেবে।

আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/ এমবিএ বা বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। জিপিএ থাকতে হবে ৩।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

বেতন: ৮৩,১৬১ টাকা। এর সঙ্গে উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্য সুবিধা।

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধিত ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামীকাল রোববার (১০ আগস্ট ২০২৫) পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

