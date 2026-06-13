নিয়োগ

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে নিয়োগ, ৩০০ পদের চাকরি পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্যাংকের ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের এ নিয়োগে আবেদন করতে পারেনছবি: প্রথম আলো

সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ‘আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক’ জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। ব্যাংকটি ১৬তম গ্রেডে ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’ পদে ৩০০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ১৩ জুন ২০২৬ পর্যন্ত।

পদের বিবরণ ও বেতন—

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ৩০০টি (স্থায়ী পদ)।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)। এছাড়া সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

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শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য দক্ষতা—

যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা: কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

টাইপিং গতি: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২৮ শব্দের গতি থাকতে হবে।

পরীক্ষা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘Standard Aptitude Test’-এ উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক।

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আবেদনের নিয়ম ও শর্তাবলি—

১. বয়সসীমা: ১ মে ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

২. অনলাইন আবেদন: শুধুমাত্র অনলাইনে avub.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। মুদ্রিত বা হাতে লেখা কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ছবি ও স্বাক্ষর: আবেদনের সময় ৩০০×৩০০ পিক্সেলের রঙিন ছবি এবং ৩০০×৮০ পিক্সেলের স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে।

৪. তথ্য যাচাই: প্রার্থীর নাম, পিতা-মাতার নাম ও জন্ম তারিখসহ সব তথ্য শিক্ষাগত সনদের মতো হুবহু হতে হবে। কোনো গরমিল থাকলে আবেদন বাতিল হতে পারে।

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নির্বাচন পদ্ধতি—

প্রার্থীদের প্রথমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা কম্পিউটার ব্যবহারের ওপর ‘ব্যবহারিক পরীক্ষা’ দেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ সম্পন্ন হবে।

গুরুত্বপূর্ণ লিংক ও যোগাযোগ—

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

আবেদন লিংক

সহায়তা: টেলিটক নম্বর থেকে ১২১ অথবা [email protected] ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে।

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