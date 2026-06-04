রাজউকে ৯ম থেকে ১৭ গ্রেডে চাকরি, ১৩৬ পদের আবেদন শুরু ৮ জুন
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ থেকে ১৭ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩২ ক্যাটাগরির ১৩৬টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৭ জুলাই ২০২৬।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি)
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৩. সহকারী পরিচালক (হিসাব)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও প্রটোকল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. সহকারী পরিচালক (ভূমি ব্যবহার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৮. সহকারী অথরাইজড অফিসার
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৯. সহকারী নগর–পরিকল্পনাবিদ
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
১০. সহকারী স্থপতি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
১১. সহকারী আইন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
১২. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৩. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৪. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৫. প্রধান ইমারত পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৬. ইমারত পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৭. তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৮. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৯. সহকারী পরিসংখানবিদ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
২০. ফোরম্যান (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
২১. ফোরম্যান (বৈদ্যুতিক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
২২. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২৩. ঊর্ধ্বতন হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৪. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৫. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৬. নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৭. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
২৮. অপারেটর (হেভি ভেহিক্যাল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
২৯. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩০. কনিষ্ঠ হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩১. ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩২. ট্রেসার (রেখাকার)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
বয়সসীমা
৭ জুন ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর (১৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর)।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http:orajuk.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ১৭ নম্বর পদ: ২১২ টাকা।
১৮ থেকে ২১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা।
২১ থেকে ৩১ নম্বর পদ: ১১২ টাকা।
৩২ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
**সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৭ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০ টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।