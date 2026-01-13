বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ১৯

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ১৯
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০তম গ্রেডের ১৯টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২ ক্যাটাগরির পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী (নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা)
পদ সংখ্যা: ০৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী (নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা)
পদ সংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
আবেদনের নিয়ম
রেজিস্ট্রার দপ্তরাধীন সংস্থাপন শাখায় সরাসরি অথবা ডাকযোগে রেজিস্ট্রার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বরাবর নিজ হাতে লিখিত ৪ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৫০ টাকা (জনতা ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬