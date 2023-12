৪৬তম বিসিএসে আবেদন করতে যে বার্তা দিল পিএসসি

ওয়েবসাইটে গেলে ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩-এর বিপিএসসি ফরম-১ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং চাকরির অপশনের ভিত্তিতে প্রণীত Application Form for General Cadres, Technical/ Professional Cadres, General and Technical/ Professional Cadres (Both Cadre)-এর আবেদনপত্রের Format-এর বাটন পাওয়া যাবে। কাঙ্ক্ষিত ক্যাটাগরির আবেদনপত্রে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট বিপিএসসি ফরম-১ দৃশ্যমান হবে।