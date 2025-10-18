বুয়েটে নবম ও দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ

বুয়েটে নবম ও দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) নবম ও দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন অফিস/বিভাগে ৮টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ থাকছে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
চাকরির ধরন: স্থায়ী
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ নবম গ্রেডের জন্য ৬০০ টাকা, দশম গ্রেডের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।