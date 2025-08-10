নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতকোত্তরে আবেদন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বেসরকারি সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি ‘হেড অব ব্রাঞ্চ (আরবান ও রুরাল)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। দেশের যেকোনো স্থানে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীর বয়স ৩২ থেকে ৪৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। ন্যূনতম ১০ বছরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে অন্তত দুই বছর শাখাপ্রধান বা ম্যানেজার (অপারেশনস) পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীর ইংরেজি ও বাংলায় চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শিতা থাকতে হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীকে কৌশলগত চিন্তাভাবনা ও ব্যবসায়িক মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে। গ্রাহকসেবা উন্নত করা, শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দলকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়মনীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সচেতন থাকতে হবে।

এ পদে নিয়োগ পূর্ণকালীন ও স্থায়ী। বেতন ও অন্যান্য সুবিধা ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সিভি ই-মেইল করতে পারেন: [email protected]

একনজরে চাকরির বৃত্তান্ত—

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি

পদ: হেড অব ব্রাঞ্চ—শহর ও গ্রামাঞ্চল

বয়স: ৩২ থেকে ৪৮ বছর

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো জায়গা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১০ বছর

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), স্নাতকোত্তর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা সিভি ই-মেইল করতে পারেন: [email protected]

