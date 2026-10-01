বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশে চাকরি, বেতন নতুন স্কেল অনুযায়ী

বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশে চাকরি, বেতন নতুন স্কেল অনুযায়ী
বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশে ১৩ ও ১৬ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: স্টেনোগ্রাফার কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
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আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬, বিকলে ৪টা।