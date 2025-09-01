নিয়োগ

সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাভার সেনানিবাসের সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ তাদের স্কুল শাখায় নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন বিষয়ের সিনিয়র ও সহকারী শিক্ষক পদে যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ দিচ্ছে।

পদের বিবরণ

বাংলা: সিনিয়র শিক্ষক ১ জন, সহকারী শিক্ষক ৩ জন
ইংরেজি: সিনিয়র শিক্ষক ১ জন, সহকারী শিক্ষক ৪ জন
গণিত: সহকারী শিক্ষক ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)
বিজ্ঞান: সহকারী শিক্ষক ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)
ইসলাম শিক্ষা: সহকারী শিক্ষক ১ জন (বাংলা), ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)
আইসিটি: সহকারী শিক্ষক ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)
রসায়ন: সহকারী শিক্ষক ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)
জীববিজ্ঞান: সহকারী শিক্ষক ১ জন (ইংরেজি ভার্সন)

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

  • স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি।

  • ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে।

  • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটিতে চার বছরের সম্মান ডিগ্রি।

  • সিনিয়র শিক্ষক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

বয়সসীমা ও অন্যান্য শর্ত

  • সহকারী শিক্ষকের জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে)। সমগ্র শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

  • আবেদনের সময়সীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ১১: ৫৯ পর্যন্ত।

  • আবেদনের পদ্ধতি: অনলাইনে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.spscsavarcantt.edu.bd অথবা https://spscsavarcanttjobs.apply.ac

পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য

  • লিখিত পরীক্ষা: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা, প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে।

  • লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক ও ডেমোনস্ট্রেশন পরীক্ষার সময় ও তারিখ পরবর্তী সময়ে মোবাইল, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে।

  • পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

  • প্রার্থীদের আবেদন ফি ৭০০ টাকা (সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) প্রদান করতে হবে। অনলাইনে আবেদন ও টাকা জমার রসিদ সংরক্ষণ করা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যেকোনো আবেদন বাতিল বা নিয়োগপ্রক্রিয়া পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

