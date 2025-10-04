নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, চলছে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
এআই/প্রথম আলো

বেসরকারি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ডিবিএ) বিভাগে অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করা যাবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: অফিসার

বিভাগ: ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ডিবিএ)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

*যেকোনো স্বনামধন্য সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

*ওরাকল বা অন্য কোনো ডেটাবেজ–সম্পর্কিত সার্টিফিকেশন থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন আবেদনকারী প্রার্থী।

অভিজ্ঞতা

*সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

*আবেদনকারীদের ব্যাংকিং খাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনে বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

