৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র অফিসার পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে ২০২৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ১ হাজার ৫৫৪ জন প্রার্থী।

পদের নাম: অফিসার জেনারেল

পদ সংখ্যা: ১৫৫৪

কোন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে কত নিয়োগ

১. সোনালী ব্যাংক পিএলসি– ৪২২

২. অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি– ৪০০

৩. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি– ২৬

৪. বেসিক ব্যাংক পিএলসি– ২০

৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক– ২৪২

৬. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক– ১৯২

৭. বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন– ১৫

৮. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ– ১৯

৯. কর্মসংস্থান ব্যাংক– ২৪

১০. আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক– ১৮৯

১১. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক– ০৭

নিয়োগসংক্রান্ত পরবর্তী সব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

*ফলাফল দেখুন এখানে

