নিয়োগ

দুর্নীতি দমন কমিশনে ৮৫ পদে নিয়োগ, আবেদন করুন দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

দুর্নীতি দমন কমিশন ৬ ক্যাটাগরির ৮৫টি শূন্য পদে ‍নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর বেতনক্রমে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতনস্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯ম)

২. উপসহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০ম)

৩. কোর্ট পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি অথবা এলএলবি ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০ম)

৪. সহকারী পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১তম)

৫. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১তম)

আরও পড়ুন

৪৭তম বিসিএস প্রিলিতে কম উত্তীর্ণে কী বার্তা দিল পিএসসি

৬. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৯.৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬তম)

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। ১ থেকে ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মরত প্রার্থীদের জন্য ৫ বছর শিথিলযোগ্য।

অনলাইনে আবেদনের শর্তাবলি

১. পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি দুর্নীতি দমন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না।

আরও পড়ুন

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে নিয়োগ, পদ ১২৭

আবেদন ফি

১. ক্রমিক নম্বর ১, ২ ও ৩-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ২০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ২২৩ টাকা।

২. ক্রমিক নম্বর ৪ ও ৫-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮ টাকা।

৩। ক্রমিক নম্বর ৬-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টায়। আবেদন করা যাবে ৫ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আরও পড়ুন

অক্সফামে নিয়োগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন