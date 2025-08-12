নিয়োগ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চাকরিপ্রতীকী ছবি

কাজী ফার্মস গ্রুপ অরগানিক সার ও বীজ বিক্রয়ের জন্য অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫। আবেদনের জন্য কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সার, কৃষি-রাসায়নিক বা বীজ বিক্রয়ে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পাবে, তবে নবীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা, দর-কষাকষি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং প্রাথমিক কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। নির্ধারিত এলাকায় অরগানিক সার, বীজ বিক্রয় ও সেবা ব্যবস্থাপনা, ডিলার-গ্রাহক যোগাযোগ, ডেমোনস্ট্রেশন প্লট তৈরি, বাজার গবেষণা ও বিক্রয় অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বেতন প্রার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন এ চাকরিতে কর্মস্থল দেশের যেকোনো স্থানে হতে পারে। জীবনবৃত্তান্ত ও সাম্প্রতিক ছবি পাঠাতে হবে [email protected] ঠিকানায় কাজী ফার্মস গ্রুপ দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষি–শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যা পোলট্রি, হ্যাচারি, ফিড মিল, আইসক্রিম, হিমায়িত খাবার, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিভিশন চ্যানেলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

একনজরে চাকরি

প্রতিষ্ঠান: কাজী ফার্মস গ্রুপ

পদ: অফিসার/সিনিয়র অফিসার—অরগানিক সার ও বীজ বিক্রয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি (বিএসসি)

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর (নবীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন)

অতিরিক্ত দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ, দর-কষাকষি, সমস্যা সমাধান, কম্পিউটার জ্ঞান

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান

বেতন: যোগ্যতার ভিত্তিতে

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫

আবেদনের ঠিকানা: [email protected]

