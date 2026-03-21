বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকরি, পদসংখ্যা ৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকরি, পদসংখ্যা ৫
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ—এ দুটি বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস
১. বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক–০১
লেকচারার বি– ০১
২. বিভাগ: ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান)–০১
সহকারী অধ্যাপক (গণিত)–০১
লেকচারার বি (গণিত)–০১
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
অনলাইনে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আপডেট জীবনবৃত্তান্তসহ [email protected] ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে।
আবেদন ফরম ডাউনলোড করুন থেকে
আবেদন করা পদের নাম ই-মেইলের ‘বিষয়’ (subject) হিসেবে উল্লেখ করুন।