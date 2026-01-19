টিআইবিতে চাকরি, ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা, নারীদের সুযোগ

টিআইবিতে চাকরি, ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা, নারীদের সুযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে (টিআইবি) জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর’। এ পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহীদের আবেদনের সুযোগ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। ‘ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর’ পদে কেউ চাকরি পেলে মাসে বেতন পাবেন ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। শুধু নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে আবেদনকারীদের।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
পদের নাম: ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন: ১ লাখ ৪০ হাজার ৬০৬ টাকা
প্রার্থীর ধরন: নারী
আবেদনে বয়স: ২৭-৬০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।