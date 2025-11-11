চাকরি

বেসরকারি সংস্থায় ট্রেইনার পদে নিয়োগ, মাসিক বেতন ৪৫০০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কেয়ার বাংলাদেশ ৮ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন শেষ ১৫ নভেম্বরেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও আশপাশের এলাকায় ট্রেইনার (সফট স্কিলস) পদে ৮ জন নিয়োগ দেবে। এই প্রকল্পভিত্তিক পদে মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ৪৫,০০০ টাকা।

প্রার্থীর সমাজবিজ্ঞান, জেন্ডার স্টাডিজ, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, শিক্ষা বা সমমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে। এমএস অফিস এবং ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের টুলে দক্ষতা থাকতে হবে। দলগত পরিবেশে কাজ করার মানসিকতা থাকা জরুরি। চুক্তিভিত্তিক এই নিয়োগ প্রথম ধাপে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত, তবে কর্মদক্ষতা ও তহবিলের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।

আগ্রহী প্রার্থীদের দ্রুত অনলাইনে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেয়ার বাংলাদেশ কোনো ব্যক্তিগত তদবির গ্রহণ করে না এবং যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের নিশ্চয়তা রয়েছে।

একনজরে চাকরির বিবরণ—

সংস্থা: কেয়ার বাংলাদেশ

পদ: ট্রেইনার (সফট স্কিলস)

পদসংখ্যা: ৮ জন

কর্মস্থল: গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও আশপাশের এলাকা

বেতন: মাসিক ৪৫,০০০ টাকা

যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি + ২ বছরের অভিজ্ঞতা

চুক্তির মেয়াদ: ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত (প্রজেক্টভিত্তিক)

আবেদন: অনলাইনে (বিডি জবসের মাধ্যমে)

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।

ঠিকানা: কেয়ার বাংলাদেশ, রাওয়া কমপ্লেক্স, লেভেল ৭-৮, ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা‑১২০৬

