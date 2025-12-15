চাকরি

পিকেএসএফে দুই লাখ টাকা বেতনে ডিজিটাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ খুঁজছে, দ্রুত আবেদন করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দুটি পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের জন্য বিশেষজ্ঞ খুঁজছে। নির্বাচিতদের আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ দেওয়া হবে।

শূন্য পদ ও বেতন
পিকেএসএফ দুটি পদে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে। উভয় পদের জন্যই মাসিক থোক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে দুই লাখ টাকা।
পদের নাম                                                        পদ সংখ্যা                 মাসিক বেতন (টাকা)
মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট           ১                           ২,০০,০০০
ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট                   ১                           ২,০০,০০০

আবেদনপ্রক্রিয়া ও শর্তাবলি
আবেদনের শেষ তারিখ: আগ্রহী প্রার্থীরা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে পিকেএসএফের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পুনরায় আবেদন নিষ্প্রয়োজন: যারা গত ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বর্ণিত পদগুলোতে আবেদন করেছেন, তাঁদের আর আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

পিকেএসএফ সব ধরনের তদবিরকে নিরুৎসাহিত করে। কেবল বাছাই করা প্রার্থীরাই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পাবেন। নিয়োগসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে পিকেএসএফের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিস্তারিত জানতে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে (www.pksf.org.bd)  চোখ রাখুন।

