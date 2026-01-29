প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৮৩ পদে আবেদন শেষ ৩১ জানুয়ারি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৮৩ পদে আবেদন শেষ ৩১ জানুয়ারি
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪তম গ্রেডে ৪৮৩ পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির বিবরণ—
পদের নাম: ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএফএ)
পদসংখ্যা: ৪৮৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
বয়সসীমা—
১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম—
www.dls.gov.bd অথবা http://dls.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
আবেদনপত্র দাখিলের নিয়মাবলি ও শর্তাবলি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের www.dls.gov.bd অথবা http://dls.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।