রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ২০২৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ভর্তি, আসন ৮৯১
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাউশির নির্দেশনায় ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভতি৴ করা হবে। বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সন, প্রভাতি ও দিবা শিফটে ভতি৴ করা হবে। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে মোট আসনসংখ্যা ৮৯১।
মাউশির নির্দেশনায় যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—
১. ষষ্ঠ শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শিফট। আসনসংখ্যা—১৫১।
২. ষষ্ঠ শ্রেণি: ইংরেজি ভার্সন, প্রভাতি শিফট। আসনসংখ্যা—১৬৩।
৩. ষষ্ঠ শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম, দিবা শিফট। আসনসংখ্যা—১৫৫।
৪. ষষ্ঠ শ্রেণি: ইংরেজি ভার্সন, দিবা শিফট। আসনসংখ্যা—১৬২।
৫. নবম শ্রেণি—বিজ্ঞান: বাংলা মাধ্যম, প্রভাতি শিফট। আসনসংখ্যা—৭১।
৬. নবম শ্রেণি—বিজ্ঞান: ইংরেজি ভার্সন, প্রভাতি শিফট। আসনসংখ্যা—৬১।
৭. নবম শ্রেণি—বিজ্ঞান: বাংলা মাধ্যম, দিবা শিফট। আসনসংখ্যা—৭৬।
৮. নবম শ্রেণি—বিজ্ঞান: ইংরেজি ভার্সন, দিবা শিফট। আসনসংখ্যা—৫২।
অনলাইনে আবেদনের তারিখ—
অনলাইনে আবেদনের তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টায় শুরু হয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ—
ফরম পূরণ করতে হবে: মাউশির নির্ধারিত https://gsa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পূরণ এবং সাবমিট করতে হবে।
ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য আবেদনের যোগ্যতা—
১. ২০২৫ সালে পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। অনলাইন ভেরিফায়েড জন্মসনদ অনুয়ায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
২. পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম গড় নম্বর ৭৮ শতাংশ এবং বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৮০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।
৩. ভর্তি পরীক্ষার সময় অবশ্যই বার্ষিক পরীক্ষার মার্কশিট এবং টেবুলেশনশিট সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।
নবম শ্রেণির জন্য আবেদনের যোগ্যতা—
১. ২০২৫ সালে অষ্টম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারী এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। অনলাইন ভেরিফায়েড জন্মসনদ অনুয়ায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
২. আবেদনকারীকে অষ্টম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম গড় নম্বর ৭৮ শতাংশ এবং বাংলা, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৮০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।
৩. ভর্তি পরীক্ষার সময় অবশ্যই বার্ষিক পরীক্ষার মার্কশিট এবং টেবুলেশনশিট সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।
দরকারি তথ্য—
১. ভর্তির সময় বা পরে শিফট, ভার্সন ও বিভাগ পরিবর্তন করা যাবে না।
২. বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থী ইংরেজি মাধ্যমে কিংবা ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থী বাংলা মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, এ কলেজে অধ্যয়নরত এবং ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না।
৩. উত্তরা পূর্ব ও পশ্চিম থানায় বসবাস করা শিক্ষার্থীরা ‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’ কোটায় আবেদন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’ কোটায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাসকারীদের প্রকৃত বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্র অনলাইন আবেদনের তারিখ থেকে অথবা আগেই সম্পূর্ণ হতে হবে। কোনো সাবলেট গ্রহণযোগ্য হবে না।
৪. লটারির মাধ্যমে নির্বাচিতদের ভর্তির আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং ভর্তির বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৫. একজন শিক্ষার্থী একই শিফট, ভার্সন বা বিভাগে একাধিকবার নির্বাচিত হলে তার আবেদন বাতিল করা হবে এবং অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.rajukcollege.edu.bd