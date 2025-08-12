ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্‌-এমএড ও এমএড প্রোগ্রাম, ফি ২০০০ টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্-এমএড ও এমএড প্রোগ্রাম, ফি ২০০০ টাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাক্-এমএড ও এমএড প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
দুটি প্রোগ্রাম
ক. প্রাক্-প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশন (প্রাক্-এমএড):
১. মেয়াদ-১ সেমিস্টার (৬ মাস),
২. যাঁদের বিএড বা সমমানের ডিগ্রি নেই, তাঁরা এমএডের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক এ কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবেন,
৩. এ কার্যক্রমের সফলভাবে শেষ করার পরে প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশনের মূল কার্যক্রমে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন।
খ. প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড):
১. মেয়াদ–৩ সেমিস্টার (১৮ মাস),
২. যাঁদের বিএড বা সমমানের ডিগ্রি আছে, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
১. প্রাক্-এমএড: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে,
২. এমএড: বিএড (সম্মান) অথবা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিসহ বিএড/বিএসএড/ডিপ-ইন-এড/সি-এন-এড/ডিপিএড/বিপিএড ডিগ্রি হতে হবে,
৩. উভয় কোর্সে প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি অথবা জিপিএ অথবা সিজিপিএর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২.৫ থাকতে হবে,
৪. শিক্ষা–সংশ্লিষ্ট চাকরিরত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাঁদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
দরকারি নির্দেশনা
১. আগ্রহী প্রার্থীকে অনলাইন ফরম পূরণের জন্য নিচের লিঙ্কে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় ধাপ অনুসরণ করতে হবে,
২. অনলাইন ফরম পূরণের সময় নির্ধারিত ভর্তি ফি ২০০০ টাকা বিকাশের মাধ্যমে জামা দিতে হবে,
৩. অনলাইন ফরম পূরণের সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতা (এসএসসি থকে ব্যাচেলর বা মাস্টার্স পর্যন্ত সব মূল সনদের একটি পিডিএ ফাইল) এবং অভিজ্ঞতার সনদ আপলোড করতে হবে।
আবেদনের বিস্তারিত
১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১১:৫৯ মিনিট,
২. ভতি৴ পরীক্ষার তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ২০২৫, বেলা ১১টা,
৩. ভতি৴ পরীক্ষার স্থান: আইইআর ভবন, ঢাকা,
৪. বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট