ভর্তি

চট্টগ্রামে জাপানি ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি, ফি মাত্র এক হাজার টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক
চট্টগ্রামে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণছবি

চট্টগ্রামে সরকারিভাবে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিকে-টিটিসি) সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৫ সেশনে জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষণ শিক্ষা (লেভেল-এন৪/জেএফটি বেসিক টেস্ট) কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় কোর্সটি হবে। কোর্সটি জাপান গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে করা হয়েছে।

যোগ্যতা যা লাগবে—

১. ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান পাসসহ জাপানি ভাষা দক্ষতায় Level-N5 পাস করেছে, তারা আবেদন করতে পারবে।

২. প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৭-৩৫ বছর।

৩. প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

দরকারি তথ্য—

১. কোর্সের নাম: জাপানি ভাষা দক্ষতার Level-N4/JFT Basic Test কোর্স,

২. কোর্সের মেয়াদকাল: ৪ মাস

৩. আসনসংখ্যা: ৩০টি,

৪. কোর্স অ্যাসেসমেন্ট ফি: এক হাজার টাকা। বিএমইটি কর্তৃক কোর্স সমাপনী অ্যাসেসমেন্ট।

কোর্সে ভর্তির সুবিধা—

১. জাপানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জাপানিজ ভাষা জানা থাকা বাধ্যতামূলক।

২. জাপান Specified Skilled Worker (SSW) হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে বিপুলসংখ্যক কর্মী নিয়োগ করবে।

৩. SSW হিসেবে জাপান যেতে হলে কমপক্ষে জাপানি ভাষা দক্ষতায় Level-N4/JFT Basic Test পাস থাকতে হবে। এই কোর্সে ভর্তির মাধ্যমে প্রার্থীদের জাপানি ভাষা দক্ষতার Level-N4/JFT Basic Test এ অংশগ্রহণে প্রস্তুতির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪. জাপানি ভাষায় উল্লিখিত দক্ষতা অর্জন করলে সহজেই জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও জমাদান প্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীকে টিটিসি থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে অথবা বিএমইটির ওয়েবসাইট হতে ভর্তির নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে তা যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।

২. প্রার্থী নির্বাচন বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ: ২৭ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টা।

৩. ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫।

৫. ভর্তি কার্যক্রম: মেধায়-২৮ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত এবং অপেক্ষমাণ হতে ৩১ আগস্ট ২০২৫।

৬. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ৮ টা হতে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

