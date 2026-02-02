শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে, ভর্তি-ইচ্ছুকদের জন্য ৬ নির্দেশনা

শাবিপ্রবিতে ভর্তি কার্যক্রম ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে, ভর্তি-ইচ্ছুকদের জন্য ৬ নির্দেশনা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম আগামীকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) শুরু হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ভর্তি–ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইটে লগইন করে ড্যাশবোর্ডের ‘Rank Info’ ট্যাব থেকে ভর্তির জন্য যোগ্য সাবজেক্টের তালিকা দেখতে পারবেন।
ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম আগামী মঙ্গলবার নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুযায়ী শুরু হবে। ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী সেন্টার অব এক্সিলেন্স ভবনে সশরীর উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
র্যাঙ্ক তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের জন্য ভর্তিসংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনাবলি
১. ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময়সূচি অনুযায়ী সশরীর শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকতে হবে। সাবজেক্ট নির্বাচনের জন্য উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম (র্যাঙ্ক) অনুযায়ী নির্ধারিত কক্ষে পর্যায়ক্রমে ডাকা হবে।
২. এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল মার্কশিট অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যে অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা মূল মার্কশিটের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রমাণপত্র, ফি জমার রশিদ ও মূল মার্কশিটের ফটোকপি সঙ্গে আনবেন।
৩. ভর্তি-ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীকে অবশ্যই এক কপি সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সঙ্গে আনতে হবে।
৪. ভর্তির জন্য ফি বাবদ ১৪ হাজার ৯০০ টাকা সঙ্গে আনতে হবে।
৫. পরীক্ষার্থীর ব্লাড গ্রুপের যথাযথ প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৬. একাধিক ইউনিটে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো একটি ইউনিটে ভর্তি সম্পন্ন করার পর অন্য ইউনিটে সুযোগ পেলে শুধু সাবজেক্ট পরিবর্তন করা হবে; পুনরায় ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে না।
ভর্তি কমিটি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল মার্কশিট জমা নেবে বিধায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি সংরক্ষণ করার জন্য পরীক্ষার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।