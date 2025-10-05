ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫০ লাগবে

পড়াশোনা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডিজে (আইডিএমভিএস) ২০২৫-২৬ সেশনে (জানুয়ারি-জুন) ১৮তম ব্যাচে প্রফেশনাল মাস্টার্স অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (পিএমডিএম) প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. অনুমোদিত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা এই কোর্সে আবেদন করতে পারবেন।

২. আবেদন করার জন্য ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে বা দ্বিতীয় বিভাগে পাস করতে হবে।

আরও পড়ুন

রাষ্ট্র কি শুধু শিক্ষকদের বেলায় এসে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে

ভর্তি পরীক্ষা

ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডিজে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তির আগেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। অনলাইনে আবেদন করতে লিংক

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি ফরমের মূল্য: ১ হাজার ৫০০ টাকা।
৩. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার, সকাল ১০টা।

আরও পড়ুন

হাঙ্গেরিতে স্কলারশিপ, পড়াশোনা ইংরেজিতে হলে আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই

আরও পড়ুন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি অনলাইন কোর্স, ঘরে বসেই শিখুন নতুন দক্ষতা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন