কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রাম, আবেদন শেষ ২৭ আগস্ট

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রাম, আবেদন শেষ ২৭ আগস্ট
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ফল-২০২৫ সেমিস্টারে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ইংলিশ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রোগ্রামের বিবরণ—
১. ক্লাস হবে প্রতি শুক্রবার।
২. ক্রেডিট ঘণ্টা ৫১।
১. প্রোগ্রামের মেয়াদ ১৮ মাস।
২. আবেদন ফি ৫০০ টাকা।
ভর্তির যোগ্যতা—
১. যেকোনো বিভাগে ব্যাচেলর ডিগ্রি বা সমমান বিভাগে।
২. পড়াশোনায় বিরতি থাকলেও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া—
আবেদনপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে অথবা জনতা ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বা কান্দিরকুল শাখা থেকে সংগ্রহ করে ৫০০ টাকার ব্যাংক রসিদ, নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য—
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার।
৩. ভর্তি শুরুর তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: