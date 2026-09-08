আইডিয়াল কলেজে একাদশে ভর্তি: জেনে নিন আবেদনের প্রক্রিয়া

আইডিয়াল কলেজে একাদশে ভর্তি: জেনে নিন আবেদনের প্রক্রিয়া
রাজধানীর ধানমন্ডী আইডিয়াল কলেজে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা
# বিজ্ঞান (বাংলা ভার্সন): জিপিএ ৪.০০
বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্সন) জিপিএ ৪.০০
# ব্যবসায় শিক্ষা (বাংলা): জিপিএ ২.২৫
ব্যবসায় শিক্ষা (ইংরেজি ভার্সন): ৩.০০
# মানবিক (বাংলা ভার্সন): ২.০০
মানবিক (ইংরেজি ভার্সন) ২.৭৫
∎ অনলাইনের মাধ্যমে আইডিয়াল কলেজকে পছন্দের তালিকায় ১ নম্বরে রেখে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় থানা ‘ধানমন্ডি’ নির্বাচন করতে হবে।
∎ ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ: ২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।
# পুনর্নিরীক্ষণসহ পুনর্মূল্যায়নের ফলাফল গ্রহণ: ১২–১৩ সেপ্টেম্বর রাত আটটা।
# পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়: ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।
# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ:
১৬ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।
# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়ন: ফল প্রকাশের পর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।
# পছন্দক্রম অনুযায়ী মাইগ্রেশন:
১৯ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।
# ভর্তি কার্যক্রম: ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর।
শিক্ষার্থীদের সুযোগ–সুবিধা
১. এসএসসিতে গোল্ডেন GPA 5 প্রাপ্তদের বিনা বেতনে ও GPA 5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও আদিবাসীদের অর্ধ বেতনে অধ্যয়ন।
২. আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেধাবীদের কলেজ হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।