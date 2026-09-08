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আইডিয়াল কলেজে একাদশে ভর্তি: জেনে নিন আবেদনের প্রক্রিয়া

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ছবি: প্রথম আলো

রাজধানীর ধানমন্ডী আইডিয়াল কলেজে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা 

# বিজ্ঞান (বাংলা ভার্সন): জিপিএ ৪.০০

বিজ্ঞান (ইংরেজি ভার্সন) জিপিএ ৪.০০

# ব্যবসায় শিক্ষা (বাংলা): জিপিএ ২.২৫ 

ব্যবসায় শিক্ষা (ইংরেজি ভার্সন): ৩.০০

# মানবিক (বাংলা ভার্সন): ২.০০

মানবিক (ইংরেজি ভার্সন) ২.৭৫

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কলেজে ভর্তিতে আবেদন চলছে, করবেন যেভাবে

∎ অনলাইনের মাধ্যমে আইডিয়াল কলেজকে পছন্দের তালিকায় ১ নম্বরে রেখে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় থানা ‘ধানমন্ডি’ নির্বাচন করতে হবে। 

∎ ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ: ২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত। 

# পুনর্নিরীক্ষণসহ পুনর্মূল্যায়নের ফলাফল গ্রহণ: ১২–১৩ সেপ্টেম্বর রাত আটটা।

# পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়: ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।

# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ: 

১৬ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।

# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়ন: ফল প্রকাশের পর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত। 

# পছন্দক্রম অনুযায়ী মাইগ্রেশন: 

১৯ সেপ্টেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত।

# ভর্তি কার্যক্রম: ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর।  

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শিক্ষার্থীদের সুযোগ–সুবিধা

১. এসএসসিতে গোল্ডেন GPA 5 প্রাপ্তদের বিনা বেতনে ও GPA 5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও আদিবাসীদের অর্ধ বেতনে অধ্যয়ন। 

২. আর্থিকভাবে অসচ্ছল মেধাবীদের কলেজ হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

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