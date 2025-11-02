ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইইইতে মাস্টার্স, আবেদন শেষ ১৮ নভেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইইইতে মাস্টার্স, আবেদন শেষ ১৮ নভেম্বর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২০২৫-২৬ সেশনে দ্বিতীয় ব্যাচে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ইইই প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীন।
প্রোগ্রামের বিবরণ
১. ক্রেডিট সংখ্যা ৩৬টি, থিওরি ৩০টি ও প্রজেক্ট ৬টি।
২. মেয়াদ ১৮ মাস, ৩ সেমিস্টার।
৩. আবেদন ফি ২৫০০ টাকা।
ভর্তির যোগ্যতা
১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে নিচের যেকোনো বিভাগে: ইইই, ইটিই, অ্যাপ্লাইড পদার্থ ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অ্যাপ্লাইড পদার্থ অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস, সিএসই, রোবোটিকস ও মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, আইসিই, আইসিটি, ইসিই, বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটার্নাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং।
২. বিএসসি কমপক্ষে সিজিপিএ ২.৫০ (৪.০০ এর মধ্যে) থাকতে হবে।
৩. ও/এ লেভেল বিদেশি ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের আবেদনের আগে ইইই বিভাগে পেলে যোগাযোগ করতে হবে।
৪.কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ পেলে হবে না।
আবেদন করতে হবে
পরীক্ষার বিস্তারিত
১. লিখিত পরীক্ষা হবে ৮০ নম্বরের।
২. মৌখিক পরীক্ষা হবে ২০ নম্বরের।
লিখিত পরীক্ষার বিষয়
অ্যানালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক-১৬ নম্বর,
এসি ও ডিসি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১৬ নম্বর,
ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ও মেশিন-১৬ নম্বর,
কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল-১৬ নম্বর,
কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিগন্যাল প্রসেসিং ১৬ নম্বর।
ভর্তির বিস্তারিত
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
৩. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল: ২৫ নভেম্বর ২০২৫।
৪. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
৫. নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ: ৯ডিসেম্বর ২০২৫।
৬. ভর্তির তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫।
৭. ওরিয়েন্টেশন ও ক্লাস শুরুর তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট