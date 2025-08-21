ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ, কাল শুরু ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ মাইগ্রেশনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে শূন্য আসনের ভিত্তিতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে বিভাগ মনোনীত শিক্ষার্থীদের নামও প্রকাশিত হয়েছে।

এ ফলাফল মিলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর বিষয় পরিবর্তন হয়েছে, তাঁদের অনলাইনে ৫০ টাকা মাইগ্রেশন ফি পরিশোধ করে পেমেন্ট স্লিপের কপি নতুন বিভাগে জমা দিতে হবে। অন্যদিকে নতুন বিভাগে ভর্তির মনোনয়ন পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনলাইনে নির্ধারিত ভর্তি ফি পরিশোধ করে মূল মার্কশিটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নির্দেশনা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে।

ভর্তি সাক্ষাৎকার শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার। কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে কালই। বিজ্ঞান ইউনিটে সাক্ষাৎকার হবে ২৫ আগস্ট।

সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—

১. ভর্তি পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র।

২. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার একাডেমিক মূল ট্রান্সক্রিপ্ট।

৩. কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে জমা দেয়া ফির রসিদ।

৪. অনলাইনে পূরণকৃত প্রার্থীর প্রাথমিক আবেদনের বিস্তারিত ফরম ও শিক্ষার্থীর ভর্তিযোগ্য বিষয়গুলোর পছন্দক্রমের প্রিন্ট কপি (ফরমের নিচের অংশে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর দিতে হবে)।

ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ—

সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীদের মূল অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টগুলো ডিন অফিসে জমা রাখা হবে। এগুলো জমা দেওয়ার আগে প্রার্থীদের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টগুলোর পর্যাপ্ত–সংখ্যক (কমপক্ষে ২০ কপি) ফটোকপি করে নিজের কাছে রাখতে হবে, যা পরবর্তী সময়ে ভর্তি–সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হবে।

