জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসির সুযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চলছে ক্লাসছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার অব সায়েন্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামের (পিএমএসসিএস) ফল ২০২৫ সেশনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোর্সের বিস্তারিত—

১. প্রোগ্রামের মেয়াদ: এক বছর, তিন সেমিস্টার।

২. ভর্তি পরীক্ষা ফি: ১০০০ টাকা।

৩. এই প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ঢাকা থেকে যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া—

১. শিক্ষার্থীদের ওয়েবসাইটে লগইন করে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে ও ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে।

২. ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উল্লেখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ভর্তির দরকারি তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫।

২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

৩. ক্লাস হবে: শুক্রবার, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।

৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট:

