ভর্তি

এমবিবিএস-বিডিএসে ভর্তি: বিদেশি শিক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদনের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চিকিৎসকপ্রতীকী ছবি

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদন করার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

আরও পড়ুন

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আবার ফিরল পরীক্ষা, মূল্যায়ন হবে কীভাবে

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে অনলাইন আবেদন গ্রহণের সময়সীমা আগে নির্ধারিত ৩১ জানুয়ারির পরিবর্তে বাড়িয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটগুলোয় ভর্তি কার্যক্রম ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলমান থাকবে।

আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থী ভিসায় কড়াকড়ি: বাংলাদেশিদের করণীয় কী কী

এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তরের গত ১০ নভেম্বর জারিকৃত ১১২৯ নম্বর বিজ্ঞপ্তির অন্য সব শর্ত ও বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন