জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইআইটিতে মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫ প্রয়োজন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজিতে (আইআইটি) ফল-২০২৫ সেশনে ইনফরমেশন টেকনোলজি মাস্টার প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে।

কোর্সের বিস্তারিত

১. আসনসংখ্যা সীমিত,

২. ক্লাস হবে শুক্রবার ও শনিবার,

৩. সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

১. যেকোনো ডিসিপ্লিনে, সিজিপিএ-২.৫ (৪-এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে।

২. চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি বা তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স সিএস/সিই/এসই/ইসিএস/সিআইটি/আইসিটি/ আইটি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিষয়ে।

ভর্তির দরকারি তারিখ

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৫,

২. ভর্তি পরীক্ষা: ২১ নভেম্বর ২০২৫,

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

