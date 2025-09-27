ভর্তি

শহীদ বীর-উত্তম লে আনোয়ারা গার্লস কলেজে নার্সারিতে ছাত্রী ভর্তি, আবেদন শুরু ১ অক্টোবর

পড়াশোনা ডেস্ক
শহীদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে নার্সারি বাংলা মাধ্যম ও নার্সারি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবেছবি: সংগৃহীত

ঢাকা শহীদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণিতে শূন্য আসনে প্রভাতি ও দিবা শাখায় লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অভিভাবককে নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে

১. প্রভাতি শাখা:

—নার্সারি শ্রেণি-বাংলা মাধ্যম,

—নার্সারি শ্রেণি- ইংরেজি মাধ্যম।

২. দিবা শাখা:

নার্সারি শ্রেণি-বাংলা মাধ্যম।

আবেদনের বয়স—

১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ৪ বছরের ঊর্ধ্বে এবং ৫ বছরের নিচে (জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ) এর মধ্যে থাকতে হবে।

ক্যাটাগরি

ক. সামরিক বাহিনী সদস্যদের সন্তান (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) এবং প্রতিরক্ষা খাতে বেতনভুক্ত (কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি)।

খ. বেসামরিক ও অন্যান্য ব্যক্তির সন্তান।

অনলাইনে আবেদন ও প্রবেশপত্র

অনলাইনে আবেদন www.sagc.edu.bd ওয়েবসাইটে Nursery Admission এ ক্লিক করে ১ অক্টোবর হতে ২০ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত নার্সারি ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কোনো প্রকার ম্যানুয়াল ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না।

আবেদনপত্রের মূল্য তালিকা

ফরমের মূল্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের চার্জ (ব্যাংক ও অনলাইন চার্জ) ৩০০ টাকা ৩০ টাকা মোট মূল্য = ৩৩০ টাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ

২, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র, জন্ম নিবন্ধন, ক্যাটাগরি (সামরিক বাহিনীতে ও প্রতিরক্ষা খাত বেতনভুক্ত চাকরিরতদের ক্ষেত্রে ইউনিটের দেওয়া প্রত্যয়নপত্র এবং অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে পেনশন বা খালাসি বই প্রদর্শন করে সত্যায়িত ফটোকপি) সহ সব তথ্যের সত্যতা যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। তথ্যে কোনো গড়মিল পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সাক্ষাৎকারের সময় মা–বাবা শিক্ষার্থীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন। সাক্ষাৎকার অসম্পন্ন আবেদনগুলো লটারির জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। লটারিতে সাক্ষাৎকারের সময়সূচি এসএমএসের মাধ্যমে এবং কলেজের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

লটারির তারিখ ও সময়সূচি

৯, ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। লটারির প্রক্রিয়া ও সময় পরবর্তী সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ভর্তির তারিখ ও সময়সূচি

প্রভাতি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): ১৪ ডিসেম্বর ও দিবা (বাংলা মাধ্যম) : ১৫ ডিসেম্বর। সময়: সকাল ১০টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যে সব কাগজপত্র লাগবে

১. শিক্ষার্থীর সম্প্রতি তোলা দুই কপি রঙিন ছবি।

২. ডাউনলোড করা প্রবেশপত্র।

৩. আবেদন ফরমে উল্লেখিত জন্ম তারিখ অনুযায়ী জন্মনিবন্ধন কপি।

৪. শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপের রিপোর্টের ফটোকপি।

৫. পিতামাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

৬. পিতামাতা সামরিক চাকরি করা হলে ইউনিটের প্রত্যয়ন পত্র।

৭. সামরিক অবসরপ্রাপ্তদের খালাসি বইয়ের প্রদর্শন করা সত্যায়িত ফটোকপি।

৮. প্রতিরক্ষা খাতে বেতনভুক্ত কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীর ইউনিটের প্রত্যয়নপত্র।

#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

