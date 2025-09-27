বৃত্তি

থাইল্যান্ডে ফুল ফান্ডেড বৃত্তিতে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ভর্তির মানদণ্ডও অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেকটাই সহজ।ফাইল ছবি: রয়টার্স

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রিতে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ নিয়ে এসেছে থাইল্যান্ডের স্যারিনদ্রন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (SIIT)। এসআইআইটি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ২০২৬ এর আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা থাইল্যান্ডে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ পাবেন। এটি একটি ফুল ফান্ডেড বৃত্তি, যেখানে টিউশন ফি ছাড়াও মাসিক ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, গবেষণা সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ব্যয় বহন করা হবে।

থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ভর্তির মানদণ্ডও অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেকটাই সহজ। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে যাঁরা পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের জন্য SIIT Graduate Scholarship একটি বড় প্ল্যাটফর্ম।

সাত কলেজ ঘিরে নতুন সংকট

SIIT সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

স্যারিথন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (SIIT) ১৯৯২ সালে থাইল্যান্ডের থাম্মাসাত ইউনিভার্সিটির অধীনে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দ্রুতই একটি গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

SIIT পূর্বে অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। বর্তমানে তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ফুল ফান্ডেড স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ও পিএইচডি প্রোগ্রামের সুযোগ দিচ্ছে। বিশ্বমানের গবেষণা সুবিধা, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং বহুমুখী শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে SIIT একটি সমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করেছে।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: তিন বিষয়ে প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন

প্রোগ্রামের ধরন

এসআইআইটি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ২০২৬–এর অধীনে যেসব প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া যাবে:

  • মাস্টার অব সায়েন্স (MSc)—ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

  • মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং (MEng)—ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি

  • মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং (MEng)—লজিস্টিকস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (LSCSE)

  • ডক্টর অব ফিলোসফি (PhD)—ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

প্রোগ্রামের মেয়াদ

মাস্টার্স: ২ বছর

পিএইচডি: ৩ বছর

আরও পড়ুন

জাপানে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ, ১-৪ বছর পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা

আবেদনের যোগ্যতা

এসআইআইটি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ ২০২৬–এর জন্য আবেদন করার আগে প্রার্থীদের অবশ্যই নিচের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

১. আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

২. SIIT-এর প্রদত্ত প্রোগ্রামগুলোর যেকোনো একটি বিষয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হতে হবে।

৩. পূর্ববর্তী একাডেমিক রেজাল্টে শীর্ষ ২০ শতাংশের মধ্যে থাকতে হবে।

৪. দুটি সুপারিশপত্র জমা দিতে হবে।

৫. শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

৬. বর্তমানে অন্য কোনো বৃত্তি বা গ্রান্ট গ্রহণ করলে এই বৃত্তির জন্য যোগ্য হবেন না।

এসআইআইটি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপে চারটি প্রোগ্রামের অধীনে ভর্তি হওয়া যাবে
ফাইল ছবি

সুবিধাগুলো

SIIT Graduate Scholarship 2026 আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পুরোপুরি অর্থায়নকৃত। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিচের সুবিধাগুলো পাবেন:

  • মাস্টার্স এবং পিএইচডি উভয় প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ টিউশন ফি কভারেজ।

  • গবেষণা এবং থিসিসের জন্য পূর্ণ সহায়তা।

  • মাসিক ভাতা: ১০,০০০ বাহত।

  • রাউন্ড ট্রিপ এয়ার টিকিটের ব্যয় কভারেজ (ইকোনমি ক্লাসে যাতায়াতের টিকিট)।

  • ভিসা, স্বাস্থ্যবিমা এবং অন্যান্য খরচের জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০ বাহত অতিরিক্ত সহায়তা।

আরও পড়ুন

দক্ষিণ কোরিয়ার ইউএসটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, বৃত্তি ৩০০টি

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

  • সিভি (CV)

  • পাসপোর্ট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র

  • গবেষণাপত্র বা প্রকাশনা (যদি থাকে)

  • সাম্প্রতিক ছবি

  • স্টেটমেন্ট অব পারপাস (SOP)

  • দুটি সুপারিশপত্র

  • ইংরেজি ভাষার দক্ষতার সনদ (যদি থাকে)

  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ বিমানে ইন্টার্নশিপ, দৈনিক হাজিরায় সম্মানী ৬০০ টাকা

থাকছে বিশেষ সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য: Excellent Foreign Student Program (EFS)।

থাই শিক্ষার্থীদের জন্য: Excellent Thai Student Program (ETS)।

আবেদনের শেষ তারিখ

এই বৃত্তির জন্য আবেদন করার শেষ সময় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বৃত্তি থেকে আরও পড়ুন