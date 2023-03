মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণ আবেদন শেষ আজ, কীভাবে করবেন

টেলিটকের যেকোনো প্রিপেইড নম্বর থেকে এসএমএস করতে হবে। প্রথম এসএমএস: GME < Space > RSC < Space > Roll No লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে 16222 নম্বরে। (যেমন DGME < Space > RSC < Space > 1116000) ফিরতি মেসেজে একটি পিন নম্বর আসবে। দ্বিতীয় এসএমএস: ফি প্রদানের জন্য প্রাপ্ত পিন নম্বর দিয়ে এসএমএস করতে হবে DGME < Space > RSC < Space >YES < Space > PIN এবং পাঠিয়ে দিতে হবে 16222 নম্বরে (যেমন: DGME < Space > RSC < Space > YES < Space > 3699) ফিরতি এসএমএসে ফি জমা বাবদ একটি প্রাপ্তি স্বীকার এসএমএস পাওয়া যাবে। ভর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এবার পাস করেছেন ৪৯ হাজার ১৯৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থী ২৮ হাজার ৩৮১ জন (৫৭.৬৯ শতাংশ) এবং ছেলেশিক্ষার্থী ২০ হাজার ৮১৩ জন (৪২.৩১ শতাংশ)। এবার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের পালা।