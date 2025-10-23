মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তি
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্-প্রাথমিক শাখায় ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভর্তি করা হবে
১. প্রভাতি শাখায়: বাংলা মাধ্যমে,
২. দিবা শাখায়: ইংরেজি ভার্সন।
শিক্ষার্থীর বয়স
শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর হতে হবে। প্রার্থীর এ বয়সসীমার বাইরে থাকলে ভর্তি ফরম জমা নেওয়া হবে না।
আবেদনের নিয়ম
১. আবেদন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডাচ্–বাংলা ব্যাংক পিএলসি, মোহাম্মদপুর শাখা থেকে তিন শ টাকা জমা দিয়ে দুই কপি রিসিটসহ ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
২. অনলাইনে ফরম সংগ্রহ: onlineadmission.mpsc.edu.bd
আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে
১. শিক্ষার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি,
২. ডাচ্–বাংলা ব্যাংক থেকে পাওয়া মানি রিসিট,
৩. সত্যায়িত জন্মনিবন্ধনের কপি, সিটি করপোরেশন বা ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার জন্মসনদ হওয়া আবশ্যক।
পূরণ করা আবেদন ফরম জমার সময়
—আবেদনের তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
—সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত, শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটি ব্যতীত।
—স্থান: মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্-প্রাথমিক শাখা প্রাঙ্গণ।
—লটারির তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
