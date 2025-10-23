ভর্তি

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্‌-প্রাথমিক শাখায় ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে প্রভাতি শাখায় বাংলা মাধ্যমে এবং দিবা শাখায়: ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবেছবি: সংগৃহীত

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্‌-প্রাথমিক শাখায় ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভর্তি করা হবে

১. প্রভাতি শাখায়: বাংলা মাধ্যমে,

২. দিবা শাখায়: ইংরেজি ভার্সন।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা, পরীক্ষা কোন সিলেবাসে

শিক্ষার্থীর বয়স

শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর হতে হবে। প্রার্থীর এ বয়সসীমার বাইরে থাকলে ভর্তি ফরম জমা নেওয়া হবে না।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্‌-প্রাথমিক শাখায় ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত
ছবি: সংগৃহীত

আবেদনের নিয়ম

১. আবেদন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডাচ্‌–বাংলা ব্যাংক পিএলসি, মোহাম্মদপুর শাখা থেকে তিন শ টাকা জমা দিয়ে দুই কপি রিসিটসহ ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

২. অনলাইনে ফরম সংগ্রহ: onlineadmission.mpsc.edu.bd

আরও পড়ুন

নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি

আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে

১. শিক্ষার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি,

২. ডাচ্‌–বাংলা ব্যাংক থেকে পাওয়া মানি রিসিট,

৩. সত্যায়িত জন্মনিবন্ধনের কপি, সিটি করপোরেশন বা ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার জন্মসনদ হওয়া আবশ্যক।

আরও পড়ুন

শহীদ বীর-উত্তম লে আনোয়ারা গার্লস কলেজে নার্সারিতে ছাত্রী ভর্তি, আবেদন শুরু ১ অক্টোবর

পূরণ করা আবেদন ফরম জমার সময়

—আবেদনের তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

—সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত, শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটি ব্যতীত।

—স্থান: মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্‌-প্রাথমিক শাখা প্রাঙ্গণ।

—লটারির তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, ২০২০ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন