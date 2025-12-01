বিইউপি ভর্তি আবেদনের সময় বৃদ্ধি

বিইউপি ভর্তি আবেদনের সময় বৃদ্ধি
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘আসন্ন ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ভর্তির আবেদন আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। যে কোনো তথ্যের জন্য হেল্প ডেস্ক নম্বরে (০৯৬৬৬৭৯০৭৯০,০১৭৬৯০২৮৫৪০, ০১৭৬৯০২৮৫৪১) যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।’
এর আগে, গত ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি আবেদনের শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
এবার বিইউপিতে ৫টি অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনই বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরদিন ১০ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত সায়েন্স ও টেকনোলজি অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা এবং বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিবিএ ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।
আর ১৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনই বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মেডিকেল স্টাডিজ অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।