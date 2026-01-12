ভর্তি

গুচ্ছে বাড়ল বিশ্ববিদ্যালয়, আবার আবেদনে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জিএসটি গুচ্ছের ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবার আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি ২০২৬) দুপুর ১২টা থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আবেদন। জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমন্বিত ভর্তি কমিটির (২০২৫-২০২৬) এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রথমবারের মতো নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হওয়ায় গুচ্ছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০টি। বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা গত ৩০ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। সম্প্রতি নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন পেয়েছে এবং গত ১০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টি জিএসটি (জেনারেল, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি) গুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা দাঁড়াল ২০টিতে। এ অবস্থায় ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ১৬ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত শর্তে জিএসটি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করা যাবে। বিস্তারিত www.gstadmission.ac.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রথম পর্যায় (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে (১২ হতে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত) আবেদন করা শিক্ষার্থীরা জিএসটি গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন। নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছের পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেদনকারীদের পূর্বের নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহের যেকোনো একটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে নির্বাচন করতে হবে।

প্রথম পর্যায়ের (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) কোনো আবেদনকারীর এই পর্যায়ে পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকবে না।

গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

২. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

৩. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী

৪. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী

৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

৬. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর

৭. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

৮. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

৯. গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

১০. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

১১. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি

১২. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ

১৩. ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ, গাজীপুর

১৪ নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা

১৫. জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর

১৬. চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর

১৭. কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

১৮. সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ

১৯. পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর

২০. নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ।

পরীক্ষার সময়সূচি

  • ইউনিট সি (বাণিজ্য): ২৭–০৩–২০২৬ (শুক্রবার)। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

  • ইউনিট বি (মানবিক): ০৩–০৪–২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

  • ইউনিট এ (বিজ্ঞান): ১০–০৪–২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

  • আর্কিটেকচার ব্যবহারিক (ড্রয়িং): ১০–০৪–২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

