বিসিএসআইআর ও বিইউএফটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) ও বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) মধ্যে ২ ডিসেম্বর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব তৈরি হয়, যা জাতীয় পর্যায়ে গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধি, টেকসই উদ্ভাবন প্রসার এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও টেক্সটাইল খাতে দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
এ সহযোগিতার আওতায় টেকসই টেক্সটাইল, বায়োম্যাটেরিয়াল, স্মার্ট ও কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল, প্রাকৃতিক রং, পুনর্ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব প্রসেসিং প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন, সেমিনার, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা এবং শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করবে।
চুক্তির অংশ হিসেবে বিসিএসআইআর ও বিইউএফটি বৈজ্ঞানিক উপকরণ, জার্নাল ও ল্যাবরেটরি–সুবিধা পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করবে এবং যৌথভাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এ অংশীদারত্ব পণ্য উদ্ভাবন, ফাংশনাল টেক্সটাইল ও শিল্প উৎপাদনপ্রক্রিয়া উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। এর মাধ্যমে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ ও বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফারুক হাসান। তিন বছর মেয়াদি এ চুক্তি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য।
উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতারা জানান, এ সহযোগিতা নতুন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করবে, মেধাস্বত্ব উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে, যা দেশের প্রযুক্তিগত ও শিল্প খাতের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিজ্ঞপ্তি